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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 23:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs salgınıyla ilgili basın açıklaması yapıyor. Bakan Koca açıklamasında koronavirüsten ilk hasta kaybının gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklama!

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsalık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vaayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor.

KORONAVİRÜSDEN İLK ÖLÜM

Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Corona virüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum.

VAKA SAYISI 98'E ÇIKTI

Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz. Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim."

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