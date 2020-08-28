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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 22:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gördüğü tedavi sonucu koronavirüsü yenen Acil Tıp Teknisyeni (A.T.T.) Hamide Ç.'nin sözlerini paylaştı. Hamide Ç., "Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü tedavi sonucu koronavirüsü yenen sağlık çalışanı Hamide Ç.'nin sözlerini paylaştı. Koca ayrıca, "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." dedi.

Acil Tıp Teknisyeni (A.T.T.) Hamide Ç. ise yaptığı açıklamada, "Bir sağlık çalışanı olarak ben de Covid-19'a yakalandım. Bu süreçte hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerden birisi. Bedenin her gün farklı bir yerinde hissettiğin ağrılar halsizlik ve yorgunluk hissi ile devamında yaşanan solunum sıkıntısı devamının ne olduğunu bilmemek kaygısı ve çaresiz şekilde bekleme elinden bir şey gelmemesi." ifadelerine yer verdi.

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