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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.08.2020 20:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız."


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İmsak
04:18
Sabah
05:58
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:46

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Oya Eczanesi
Darica
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Bilge Eczanesi
Gebze
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Ezgi Eczanesi
Derince
Pelin Eczanesi
Golcuk
Alkan Eczanesi
Kandira
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