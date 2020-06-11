HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! 7 ilde 'antikor testi' uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! 7 ilde 'antikor testi' uygulaması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 20:19 | Son Güncelleme

Koronavirüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı. Ülke genelinde ise test uygulaması, pazartesi günü başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi vermişti! 7 ilde 'antikor testi' uygulaması başladı

İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu antikor testi uygulaması 7 ilde başladı. Sağlık ekipleri, Başkent Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde belirlenen hanelere giderek, test için numune alma işlemi yaptı. Sağlık görevlileri, belirlenen listedeki ailelerin kapısını çalıp, antikor testi uygulaması için geldiklerini söylerken, uygulamayı kabul eden hane ferdinin cep telefonuna bakanlıktan mesaj gelmesi sağlandı. Ardından PCR testi için burundan numune ve kan örneği alındı. Antikor testi uygulananlara 2 gün içinde e-nabız uygulaması ya da ilgili ilçe sağlık müdürlüklüğünden sonucu öğrenebilecekleri bildirildi.

'ANKARA'DA 4 BİN HANEDE UYGULUYORUZ'

Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Ezgi Doğan Seçkin, "153 bin hane TÜİK’in özel bir sistemi aracılığıyla seçildi. Bu sistemde seçilen adreslere giderek kapıları çalıyoruz. Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var. PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor. Biz bu çalışmayı Ankara genelinde 4 bin hanede uyguluyoruz. Testlerin sonuçları 2 gün içerisinde çıkıyor. 2 gün içerisinde e-nabız üzerinden testlerinin sonuçlarını öğrenebiliyorlar ya da ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak bilgi alabilirler" diye konuştu.

'ÇOK ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

Antikor testi yapılan emekli Havva Kesici ise "Arkadaşlarımız kapıma kadar geldiler ve testlerimi yaptılar. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bundan çok memnun oldum. Bana ilk önce Sağlık Bakanlığı’ndan geldiklerini söylediklerinde şaşırdım. Ama durumu bana anlattılar ben de bu doğrultuda test olmayı kabul ettim ve testlerimi arkadaşlarımız yapmış oldu. Biraz panik oldum ama Sağlık Bakanlığı’ndan geldikleri için kendimi güvende hissettim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu... Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu...
Sultangazi'de korkutan yangın!Sultangazi'de korkutan yangın!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan yeni atama kararı! İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili atandı

İmamoğlu'ndan yeni atama kararı!

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 763'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Sultangazi'de korkutan çatı yangını: Diğer binalara da sıçradı

Sultangazi'de korkutan yangın!

Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü

Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü

Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı

Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı

Adana'da işkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı

Korkunç! Zorla alıkoyup işkence etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.