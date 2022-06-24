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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 58 hekimle buluştuğu toplantının detayları belli oldu: "Türkiye'de hekimlik yeni bir döneme girdi"

24.06.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 58 hekimle bir araya geldiği toplantıda, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Hekimlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yasanın uygulama yönetmeliği çıktığında sonuçların beklentileri aşacağını düşündüklerini belirten Fahrettin Koca, "Türkiye'de hekimliğin yeni bir döneme girdiği" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 58 hekimle buluştuğu toplantının detayları belli oldu: "Türkiye'de hekimlik yeni bir döneme girdi"

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Salı günü Türkiye'nin farklı illerindeki hastanelerde ve sağlık kurumlarında farklı branşlarda görev yapan 58 hekimle bir araya geldi.

Bakanlık binasındaki toplantıya katılan hekimler, kendilerinin ve meslektaşlarının sıkıntıları nedeniyle daha önce Bakan Koca ile iletişim kuran çok sayıdaki hekim arasından seçildi.

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"TÜRKİYE'DE HEKİMLİK YENİ BİR DÖNEME GİRDİ"

Dört bölümden oluşan geniş kapsamlı toplantıda, hekimler için hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Koca, "Türkiye'de hekimliğin yeni bir döneme girdiği" mesajını paylaştı.

HEKİMLER YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN SORULARINI YÖNELTTİ

Sağlık Bakanı Koca, toplantının ikinci bölümünde, sağlık çalışanlarının belli başlı sorunlarına getirilen çözümleri detaylı bir sunumla anlattı.

Toplantının üçüncü bölümünde ise hekimler, Koca'ya yeni düzenlemelere ilişkin sorularını yöneltti.

Sağlıkçılara yönelik şiddetin önlenmesi, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yasalar ile sağlıkçıların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Düzenlemelere ilişkin merak edilen ve teknik olması nedeniyle tam anlaşılamayan konular da bu bölümde net şekilde hekimlere aktarıldı.

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"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN YAPILANLAR 85 MİLYON İNSANIMIZ İÇİN YAPILMIŞTIR"

Bakan Koca, toplantının son bölümünde yaptığı değerlendirmede, düzenlemelerin köklü değişimleri barındırdığına, hekimleri meslek hayatları konusunda karamsarlığa iten sorunların böylelikle çözüme kavuşturulmasının amaçlandığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda bu düzenlemelerin müjdesini verdiğini anımsatan Koca, hekimlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yasanın yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü, yönetmelikle ortaya çıkacak sonuçların beklentileri aşabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Koca, "Hekimlerin kavuştuğu imkanlar uzun zamandır hak edilmişti. Sağlık çalışanlarımız için yapılanlar, aynı zamanda 85 milyon insanımız için yapılmıştır. Yapılanların, aynı zamanda, salgınla mücadelenin bu kahramanlarına milletimizin teşekkürü anlamını içerdiği de düşünülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN HEKİMLERE, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN "HASSASİYET" ÇAĞRISI

Sağlık çalışanlarına yönelik mesajlarını da toplantıda paylaşan Koca, salgınla mücadele döneminde gösterilen özveriye işaret ederek, "Sağlık kurumlarının kapısından içeri adım atan her hasta benim hastamdır." ifadesini kullandı. Koca, sağlık sistemindeki sorunların iş birliği içinde çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Bakan Koca ayrıca sağlık meslek grupları arasında iş birliği ve uyuma önem verilmesini, hastalara olumlu yaklaşılmasını, yaşlılar, engelliler ve çocuklar gibi özel gereksinimli bireylere sağlık hizmetlerinde özel ilgi gösterilmesini istedi.

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YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?

Öte yandan, yakın zamanda Meclisten geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren üç yeni yasa, Türkiye'de hekimlik mesleği açısından da yeni bir döneme işaret ediyor.

12 Mayıs'ta yürürlüğe giren, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunla, sağlıkta şiddet suçlarının cezası artırılırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı. Darp suçu, kasten adam öldürme gibi en ağır suçları içeren katalog suçlar kapsamına alınırken, bu suçu işleyenlerin artık tutuklu yargılanması yasada düzenlendi.

Aynı tarihte çıkarılan bir diğer yasayla ise malpraktis davalarında, davacı taraf, haklı bulunması durumunda mahkemenin belirlediği tazminatı sağlık çalışanı yerine devletten alacak. Bu noktada hapis cezası gerektiren "kasten zarar verme" hali, kanunda tamamen ayrı tutuldu.

16 Haziran'da yasalaşan ve yönetmelik hazırlıkları süren, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirme sağlayan düzenlemelerle ise hekimlerin hayat standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu düzenlemelerle farklı hastanelerde ama aynı işi yapan hekimlerin maaşları dengeli hale getirilirken, sabit maaş dışında kalan gelirde artışın önü açılıyor. Sözleşmeli kadro ile yeni imkanlar sağlanarak, uzman hekim açığı olan hastanelerde görev almanın da özendirilmesi hedefleniyor.

Yapılan düzenlemeler, sağlık çalışanlarının daha iyi çalışma şartlarına kavuşturulması, sağlıkta hizmet kalitesinin daha iyi bir noktaya gelmesine önemli katkılar sağlayacak.

(AA)

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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