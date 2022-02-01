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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü! Babaannesi hayatını kaybetti

01.02.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca yaşamını yitirirken Bakan Koca vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın (89) cenazesine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü! Babaannesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Bakan Koca babaannesinin cenaze namazına katılmak üzere Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesine geldi. Bakan Koca, vatandaşlarla selamlaşırken, babası Hasan Koca ile sarıldı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Fatma Koca için Ömeranlı Mahallesi Merkez Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bakan Fahrettin Koca, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Ahmet Sorgun ile Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Fatma Koca'nın cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.

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(İHA-DHA)

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