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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Doktora şiddet davasının sonucu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Doktora şiddet davasının sonucu...

11.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mart ayında İstanbul'daki bir hastanede doktora şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın aldığı cezayı Twitter hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Doktora şiddet davasının sonucu...

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı." bilgisini verdi.


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Fahrettin Koca
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