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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüsten ölen Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüsten ölen Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da aile hekimi olarak görev yaparken yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüp'teki aile sağlık merkezine verildi. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Koronavirüsten ölen Dr. Kalaycı'nın adı aile sağlık merkezine verildi

Eyüp'te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti.

Dr. Yavuz Kalayc adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr.Kalaycı, gönlümüzle birlikte aile sağlık merkezinde de yaşayacaktır" dedi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı’yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi."

fahrettın

(DHA)

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