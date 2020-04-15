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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Vaka artış hızı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Vaka artış hızı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 20:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 115 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Vaka artış hızı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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