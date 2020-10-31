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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun

İZMİR HABERLERİ  | 31.10.2020 18:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim"


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Dalgıç Eczanesi
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Ege İlker Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Nazlıdeniz Eczanesi
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Özgül Eczanesi
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