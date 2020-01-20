Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz."

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca: "Somali\u2019de bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7la ger\u00e7ekle\u015ftirilen sald\u0131r\u0131da yaralanan 3 T\u00fcrk ve 6 Somali vatanda\u015f\u0131n\u0131 ambulans u\u00e7akla \u00fclkemize getiriyoruz."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sinop'ta deh\u015fet g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! K\u00f6pr\u00fcde bu halde buldularAvukatlar aras\u0131ndaki tart\u0131\u015fmada kan akt\u0131Huzurevi s\u00e2kinleri hayat\u0131n renklerini payla\u015f\u0131yor
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