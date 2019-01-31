IHAAW154922-SAG/31-01-2019
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak" dedi.
31.01.2019 15:49:22 TSI
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