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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak" dedi.

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

IHAAW154922-SAG/31-01-2019 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. 31.01.2019 15:49:22 TSI NNNN

IHAAW154922-SAG/31-01-2019

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak" dedi.

31.01.2019 15:49:22 TSI
NNNN

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