Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu: Yakında hizmete girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanedeki son hazırlıkları incelediklerini belirtti.

"YAKINDA HİZMETE GİRECEK"

Hastanenin yapısının deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirildiğini kaydeden Koca, "Yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle yakında hizmete girecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileme projeleri" konulu toplantı da gerçekleştirdiklerini belirterek, iki hastanenin bir araya getirileceği sağlık kompleksi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi. (AA)

Yenilenen, kapasitesi büyütülen GÖZTEPE Eğitim ve Araştırma Hastanemizde SON HAZIRLIKLARI inceledik. Yapısı deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirilmiş, yüksek teknolojiye sahip hastanemizin birinci etabı, 758 yatağı, 27 ameliyathanesiyle YAKINDA hizmete girecek. pic.twitter.com/N7lMDCXlEg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020



