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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştı! 'Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştı! 'Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz'

16.07.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştı! 'Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz'

Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı. Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

(AA)

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Fahrettin Koca
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