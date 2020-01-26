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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü. Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13’e düştü."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü. Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13’e düştü."

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü. Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13’e düştü."

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