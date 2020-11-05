Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Tuncay Özkan'ın sağlık durumu) Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren duru