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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Tuncay Özkan'ın sağlık durumu) Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren duru

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Tuncay Özkan'ın sağlık durumu) Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren duru

İZMİR HABERLERİ  | 05.11.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Tuncay Özkan'ın sağlık durumu) Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren durumu söz konusu. Yakın takip ediliyor. Şu an önemli bir sorununun olmadığını söyleyebilirim."


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