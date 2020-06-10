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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefatlardaki yaş ortalamasını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 20:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından salgının Türkiye'deki seyriyle ilgili konuştu. "Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez" diyen Koca, koronavirüs yaş ortalamasının yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefatlardaki yaş ortalamasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştığı mesajında yeni vakalarda ve can kayıplarındaki yaş ortalamalarını açıkladı.

KOCA, YAŞ ORTALAMALARINI PAYLAŞTI

Koca mesajında, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71" ifadelerini kullandı.


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