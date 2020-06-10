Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefatlardaki yaş ortalamasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştığı mesajında yeni vakalarda ve can kayıplarındaki yaş ortalamalarını açıkladı.
Koca mesajında, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71" ifadelerini kullandı.
Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dHfVy9datB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2020