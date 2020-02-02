Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “(Vuhan’dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız."

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca: \u201c(Vuhan\u2019dan tahliye edilenler) G\u00f6zetim alt\u0131nda tutulan 62 ki\u015finin sa\u011fl\u0131k durumu iyi, hastal\u0131k belirtisi yok. Muhtemelen yar\u0131n numune sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131z."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? PARTNERNesrin Cavadzade'den olay a\u00e7\u0131klamalar! Taciz itiraf\u0131 \u00e7ok konu\u015fulacakTBMM'de bu hafta! \u0130\u015fte g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclecek d\u00fczenlemeler