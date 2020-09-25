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Samsun
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır."
SAMSUN
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25.09.2020 19:50 |
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır."