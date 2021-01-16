Sağlık Bakanı: ‘‘Hazır Rezervimiz Yok Üretime Güveniyoruz’’

Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD’nin gelecekte kullanmak için ayırdığı bir Corona virüsü aşısı rezervinin olmadığını, ancak ikinci doz için yeterince üretim yapılacağına olan güvenin tam olduğunu belirtti.

Azar, NBC News kanalına yaptığı açıklamada ‘‘Süregelen üretimimizin kaliteli ve ikinci dozu sağlamaya müsait olduğuna yeterince güveniyoruz. Yani şu anda kenara koyduğumuz bir rezervimiz yok’’ diye konuştu.

Sağlık Bakanı Azar bu hafta federal hükümetin ikinci doz için sakladığı tüm Corona aşılarını dağıtmaya başlayacağını açıklamıştı.

Pfizer: ‘‘Aşının ikinci dozu hazır’’

Aşı üreticisi Pfizer şirketinden yapılan açıklamadaysa Amerika’da dağıtılan aşılarının ikinci dozlarının ellerinde bulunduğu ve aşının ikinci dozu konusunda tedarik problemi yaşamayı beklemedikleri belirtildi.

Pfizer’in sözcüsü ‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyonu bizden ikinci dozları göndermemizi yeni istedi. ABD’ye gönderilen ilk dozların tamamının ikincisi de elimizde mevcut’’ diye konuştu.

Sözcü, Pfizer’in çoğu Michigan’daki tesisinden olmak üzere ABD genelindeki farklı noktalara 15 milyon doz aşı gönderdiğini ve firmanın 2021’de dünya genelinde 2 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini belirtti.