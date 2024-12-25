HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili bütün desteğimizi Suriyeli kardeşlerimize vereceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili bütün desteğimizi Suriyeli kardeşlerimize vereceğiz"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.12.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli sığınmacıların bir kısmı Esad rejiminin düşmesiyle ülkelerine dönmeye başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşıyla aralarında geçen diyaloğu gazetecilerle paylaştı. Memişoğlu, Suriye'ye sağlık alanında her türlü desteği vereceklerini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili bütün desteğimizi Suriyeli kardeşlerimize vereceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SAĞLIKLA İLGİLİ HER TÜRLÜ DESTEĞİ VE YARDIMI EDECEĞİZ"

Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Çok faydalı, yararlı oldu. 'Hayırlı olsun' dileklerimizi ve Suriye'nin özgürleşmesinden yana olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi ve yardım edeceğimizi kendilerini ilettik. Çok memnun oldular." diyerek destek çalışmaları yapacaklarını duyurdu.

2021_06_20210618_2_48818874_66205549

"BİZİM YARDIMIMIZDAN ÇOK MEMNUN OLACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Sağlık alanındaki izleyecekleri yolu anlatan Memişoğlu, "Onlar da bir an önce koordinasyonu sağlayıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını ve bizim de yardımımızdan çok memnun olacaklarını söylediler. Elimizden geleni yapacağız. Sağlıkla ilgili bütün desteğimizi Suriyeli kardeşlerimize vereceğiz. İnşallah ayağa kalkmalarına biz de elimizden geldiğince destek verip yardımcı olacağız. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanının gerçekten dirayeti ve sabrıyla Suriyeli kardeşlerimiz yeniden özgürlüğüne kavuştu. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimizden geleni yapacağız, onlara destek olacağız" ifadelerini kullandı.

haber_2017_02_suriyeli_doktorlar_555

MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASI HAKKINDA DA KONUŞTU

Bakan Memişoğlu, Muğla’daki helikopter kazasıyla ilgili ise "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter, bunun sivil havacılık kapsamında kuralları var. Hem kırım anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem, uçuş sistemleri. Onun için de nedenleri, gerekçeleri nedir kamuoyuyla paylaşılır. Bu konuda lütfen spekülasyonların dikkate alınmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda çok açık ve seçik ifade edeceğiz ki sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" diye cevap verdi.

thumbs_b_c_91521e1ec0deee92222aa2477f697a1c

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
suriye Sağlık Bakanı sağlık
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete refah payı gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu

Asgari ücrete refah payı gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Trump gözüne kestirdi, Danimarka sınır güvenliğini artırdı

Trump gözüne kestirdi, Danimarka sınır güvenliğini artırdı

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

Bu hastalıkta belirgin bir artış var! İşte belirtileri...

Bu hastalıkta belirgin bir artış var! İşte belirtileri...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.