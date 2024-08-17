Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Maymun Çiçeği açıklaması: 'Ülkemizde hastalıkla ilgili herhangi bir tanı...'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında Maymun Çiçeği hastalığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden Maymun Çiçeği vakalarıyla ilgili konuşan Bakan Memişoğlu, "Türkiye'ye gelecek mi? Riskli bir şey görüyor musunuz? Türkiye'de maymun çiçeği vakası gelirse ne yapacağız?" gibi soruların yanıtlarını verdi.

İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Esasında bu tür salgınlar zaman zaman olabilen, dünyanın gerçeği. 1800'lerde var, 1900'lerde var, günümüzde de var ki en büyüklerinden bir tanesini biliyorsunuz 2019 senesinin sonundan itibaren yaşadı dünya. Hele Covid-19'dan sonra doğal olarak bu tür salgın endemik veya pandemi olmasa da İnsanlar bir tedirgin oluyor.

Tabii bu virüs Covid gibi bir virüs değil, onu bilmelerini istiyorum. RNA virüsü değil, DNA virüsü. Ne demek? Yani farklı bir virüs çeşidi bu. Daha agresif seyredeceğini bilim insanları düşünmüyorlar. Birincisi o. İkincisi bu 20 yıldır zaten o bölgede, Kongo'da olan bir hastalık esasında. Yeni çıkan bir hastalık değil.

Özellikle son 2022 Temmuz'unda orada, Kongo'da bu bölgesel olan bir yerde bu hastalık yaygın hale geliyor. Özellikle uzun süreli temasla bulaşan, uzun süre yan yana kalmakla veya cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık türü. Ve temasla bulaşıyor. Kovid gibi bir nefes alınımı yoluyla bulaşmıyor. Ve temasla bulaştığı için de yaygınlığı lokalize kalıyor genelde. Esasında 2022'nin Temmuz ayında Dünya Sağlık Örgütü aynı şekilde bugünkü gibi acil durum tespiti yapıyor, ilanı yapıyor orada. Ve 2022'den 2023 Mayıs'ına kadar bu acil durum ilanı devam ediyor.

O zaman da Avrupa'da da bizde de birkaç vaka görülmüştü. Ama bu salgın diye düşünmemek lazım. Endemik bir hastalık. Endemik dediğimiz bölgesel. hastalık. Tabii tek tük dünyanın başka merkezlerinde görülebilir.

"TÜRKİYE'DE 2024'TE GÖRÜLMEDİ"

Şimdi bu versiyonu farklı bir versiyonla 2024'te yeniden aynı bölgede bu hastalık yine görülüyor. Bu hastalık normalde o bölgede zaten görülen bir hastalık türü. Aynı virüs esasında hepsi. Ama virüsler canlı kendini değiştiren de organizmalar. Nasıl biz Covid'de gördük ya, bir başka versiyonu, bir başka tipe dönüşüyor. Çünkü kendisine karşı yapılan bağışıklık sistemiyle etkilenip yine hastalık yapacak şekilde değişebiliyorlar. Veya tam tersine hiç hastalık yapmamaya da başlayabiliyorlar.

O nedenle bu değişik türü 2024'te yine aynı şekilde yakın temasla bulaşan bir hastalık ve uzun süre olması lazım temasında. Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Yani bunu hem bizim bilim insanları hem altyapımızda şu ana kadar herhangi bir ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı.

Özellikle söylemek istiyorum çünkü bazen insanlar bazı inanmak istedikleri şeyleri duyurmaya çalışıyorlar ama yok yani bizde şu ana kadar yok inşallah da olmasın.

"BÜTÜN PLANLARIMIZI, HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

Biz bu acil durumdan sonra bilim kurulumuzu oluşturduk ve bilim kurulu ile beraber bu hastalıkla ilgili nasıl eğer olursa eğer gelirse ülkemize nasıl bir önlem alınması gerekir? Gelmeden nasıl bir önlem alacağız? Gelirse ne yapacağız? Bunlarla ilgili bütün planlamalarımız ve hazırlığımızı yaptık. Bu bilim kurulu, bununla mücadele rehberi esasına bu. Hastalıkla mücadelenin rehberi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü esasında ilanında bunu söylüyor. Hazırlıklı olun ama yayılıp yayılmayacağı konusunda bir netlik yok çünkü lokalize kalıyor genelde Afrika'da bu hastalık.

Tabii ki tek tük olacaktır başka yerlerde ama endemik dediğimiz salgın şeklinde olma ihtimali bilim insanlarının söylediği kadarıyla ki Covid gibi olmayacağını herkes ifade ediyor çünkü Covid temasla değil tamamen solunum yoluyla bulaştığı için çok çabuk bulaşabilen ve yaygın olabilen bir hastalık oldu.

Bir de RNA virüsü daha agresif seyreden bir virüs türü. Ama bu hastalıkla ilgili de aynı zamanda dünyadaki bütün bilim insanları COVID gibi bir pandemi beklemiyorlar. Pandemi olacağını düşünmüyorlar. Tabii ki sağlıkta iki kere iki hiçbir zaman dört olmaz. Onun için net konuşulmaz. Bunu toplumun da bilmesi lazım. Çünkü o virüsün yapısı bir anda değişir, başka bir virüse dönüşebilir. Veya başka bir virüs de salgın yapabilir. Ama şu var, biz sağlık sistemi olarak buna hazırız. Hazırlıklıyız. Aynı zamanda bütün kontrollerimizi, bütün önlemlerimizi almaya başladık.

AŞISI VAR MI?

Aşısı olduğu söyleniyor, %85 koruyor, %85-90. Ama son versiyonla ilgili net bir bilgi şu anda kimsede yok.

VATANDAŞIN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER NELER?

Hayır, şu anda hiçbir tedbir yok. Panik olmasınlar. Bu işler panik ve korkuyla yönetilecek işler değil, önlemle ve planlamayla yönetilecek işler. Bir tane çıktı diye Türkiye'de kıyamet kopacak halimiz yok. Onun izolasyonunu nasıl yapacağız, onu nasıl engelleyeceğiz, onu nasıl izole edeceğiz?

Bunlarla ilgili bütün hazırlıklarımız var. Ama şu anda ülkemizde herhangi bir son versiyonla ilgili son virüsle ilgili bir hastalık tanısı yok. Bunu bilmesini özellikle istiyorum."