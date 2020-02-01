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Sağlık Bakanı Koca: "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de."
Sağlık Bakanı Koca: "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de."
SAĞLIK
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01.02.2020 12:24 |
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Sağlık Bakanı Koca: "1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de."
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