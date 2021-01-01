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Sağlık Bakanı Koca, 112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

01.01.2021 00:47 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, 112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakırköy 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek, gece yarısı 112 telsizinden anonsla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Anonsa sağlık çalışanlarına seslenen Bakan Koca, “2020 yılı salgının bittiği yıl olmadı, umarım 2021 yılı salgının bitirdiğimiz yıl olur. Sağlığın güvencesi yine biz sağlık çalışanları olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakırköy 112 Komuta Merkezini ziyaret ederek gece yarısı 112 telsizinden anons yaparak, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Bakan Koca, anonsla sağlık çalışanlarına seslendikten sonra görüntülü konuşmayla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 2021 yılının ilk bebeğini dünyaya getiren Aydemir çiftiyle sohbet ederek mutluluklarına ortak oldu. Bakan Koca, ailenin İsra nur ismini koyduğu bebeğin ismini öğrenerek, sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

"UMARIM 2021 YILI SALGININ BİTTİĞİ YIL OLUR"

112 Komuta merkezinde telsizden anons eden Fahrettin Koca, “Öncelikle 112 acil çalışanları nezdinde tüm sağlık çalışanlarına hayırlı mesailer diliyorum. 2021 yılına ülkemize milletimize ve insanlığa huzur hayırlar getirmesini diliyorum. Özellikle 2020 yılında bütün dünya salgınla mücadele etme noktasında bir ve beraber olarak hedef doğrultusunda hareket etmek durumunda kaldı. Bütün dünyanın hedefi salgının sona erdirmek şeklinde oldu. 2020 yılı salgının bittiği yıl olmadı. Umarım 2021 yılı salgını bitirdiğimiz yıl olur. Özellikle canla başla çalıştınız. 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız şahit. Sizin bu gayretlerinizle birlikte 2020 yılı sağlık çalışanlarımız, sağlık ordumuz nezdinde önemli bir yıl oldu. Sağlık çalışanlarımızın yılı oldu. Çünkü bu geçmiş yılımız özellikle fedakarlığınızla özverinizle yoğun gayret gösterdiğiniz bir yıl oldu” dedi.

"SAĞLIĞIN GÜVENCESİ YİNE BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Koca anonsun devamında ise, “2021 yılını Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim önerimizle sağlık çalışanları yılı kabul edildi. 2021 Yılı Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak bundan sonra kutlanır olacak. Dolayısıyla sağlık çalışanları olarak tarihe 2021 yılı sağlık çalışanları yılı olarak geçmiş olacak. Ben gayretlerinizi çabanızı canla başla çalışmalarınızı biliyorum. Birçoğunuz ailelerinizden ayrı kaldınız, evlerinizden ayrı kaldınız, anne babalarınızdan ayrı kaldınız. Bu yeni yılın salgının bittiği yıl olmasını temenni ediyorum. Salgının son günlerde ülkemizde giderek azaldığını özellikle teminiyle birlikte önümüzdeki ayların yoğun bir aşı takvimiyle salgını tedbirlere uyarak bitireceğimiz yıl olarak geçmesini umuyorum. Sağlığın güvencesi yine biz sağlık çalışanları olmaya devam edeceğiz, hepinize teşekkür ediyorum. Nezdinizde bütün sağlık çalışanlarımızın 2021 yılını hayırla geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

(İHA)

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