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  4. Sağlık Bakanı Koca: 12 bin sağlık personeli alımına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: 12 bin sağlık personeli alımına başlıyoruz

24.11.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımına başlanacağını duyurdu.

Alım yapılacak personelin 7 bini hemşire. Koca, alımı yapılacak personelin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ayrıca psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında da alım yapacak.

Koca atamaların ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacağını ve mülakat olmayacağını belirtti. "12 000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi” diyen Koca "Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak” ifadelerini kullandı.

Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebileceğini söyleyen Koca "Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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