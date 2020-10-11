Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet gazetesi ile mülakatında koronavirüs vakalarının taraması hakkında yeni bilgiler verdi. Bakan Koca, "Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız" dedi.

Vaka sayılarının Dünya Sağlık Örgütü'ne de (DSÖ) bu şekilde bildirileceğini söyleyen Koca, "Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz" dedi.

DSÖ TÜRKİYE'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada, günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısını değil, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını bildirmişti. Açıklama DSÖ'nün tepkisini çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), açıklama sonrasında koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin toplam sayısının kayıt altına alınması usulleri konusunda Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu.

DSÖ Türkiye ofisi tarafından Twitter’da paylaşılan ve "Avrupa bölgesindeki Covid-19 veri raporlamasının uyumlaştırılması" başlıklı açıklamada, "DSÖ, verilerin toplanmasının ve alınacak önlemlerin uyumlaştırılması için Covid-19 verilerinin raporlanmasının DSÖ'nün konuyla ilgili kılavuzlarına uygun olarak yapılması yönünde çağrıda bulunuyor" denilmişti.

Açıklamada, Covid-19 hastalığına dair verilerin toplanması ve raporlanmasının geliştirilmesi konusunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğun üye ülkelerle görüşmelerin yapıldığı aktarılmıştı. Açıklamada, halk sağlığı açısından test yapmanın virüsün hangi boyutta olduğunu anlamak, onu durdurmak için harekete geçmek, testi pozitif çıkan kişilerin temas içinde olduğu insanları tespit etmek ve pozitif vakaların karantinaya alınmasını sağlamak için önemli olduğu vurgulanarak, "Türkiye, semptom göstersin veya göstermesin, bütün pozitif Covid-19 vakalarına karantina uyguluyor" denilmişti.

DW/BÖ,HT

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