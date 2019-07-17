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Sağlık Bakanı Koca: “2 aylık Elif’in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi”

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’de başında kitleyle doğan ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 2 aylık Elif bebeğin ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda” dedi.Kocaeli’de Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri Elif, başında bir kitleyle doğdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’de başında kitleyle doğan ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 2 aylık Elif bebeğin ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda” dedi.
Kocaeli’de Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri Elif, başında bir kitleyle doğdu. ‘Cranium bifidum’ teşhisi konan 2 Elif aylık bebek, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavisine başlandı. Elif bebeğin başındaki kitle, burada yapılan ameliyat ile alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “Bakanlığımız tarafından Marmara Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatışı sağlanan 2 aylık Elif’in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda. Elif bebeğin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren hekimlerimize ve personelimize teşekkür ediyor, yavrumuza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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