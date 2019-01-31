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Sağlık Bakanı Koca: 42 üreticinin ilaç stokladığı görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:24 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ilaç sektörüyle ilgili, "Son 10 günde yapılan denetimlerde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı görüldü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ilaç sektörüyle ilgili, "Son 10 günde yapılan denetimlerde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı görüldü. Önümüzdeki günlerde denetimleri daha da yoğunlaştıracağız, bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaçlarının geri ödeme kapsamına alındığını açıklamıştı. Ankara'da oturan ve şehir dışından gelen SMA hastaları ve aileleri bu haberin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyarette, süreç boyunca SMA hastalarına destek veren ünlü sanatçı Haluk Levent de yer aldı.

'İLACIN PİYASAYA VERİLEBİLİRLİĞİNDE SORUN YOK'

Ziyarette konuşan Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti ve direktifleri ile SMA hastalarının sorununu çözmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlaç geri ödenme listesine alınmış oldu. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği şekliyle imzalandıktan sonra resmi gazetede yayınlanmış olur. Yayınladıktan sonra ilacın piyasaya verilebilirliğinde de sorun yok. Galiba bir hafta-10 gün içinde. Bu takvimde de bir değişiklik olmayacak. Dünyada bu kadar pahalı olan ve geri ödemesine listesine alınan ilaç sayısı çok az. Hatta İngiltere ve Hollanda geri ödeme listesinden çıkardı."

'İLAÇTA STOK YAPILDIĞI GÖRÜLDÜ'

Bakan Koca, son dönemlerde ilaçların azlığı ve bazı ilaçlarını bulunamadığı konusunda çıkan haberlere değinerek, şunları söyledi:

"Olabilecek fiyat beklentisi nedeniyle üreticilerin, depocuların ve eczacıların yer yer stok yaklaşımına girdiğini görüyoruz. Bununla ilgili son 10 günden bu yana sahada 900 denetim elemanımız olduğunu ve bu denetimi elemanlarımız yaptığı takiplerle 42 tane üretici, 20 tane depocu ve 32 tane eczacı olamak üzere stok yapıldığı görüldü. Ve bu anlamdaki yaptırımlarımız önümüzdeki günlerde daha yoğun şekilde devam edecek. Çünkü bu eğilimin artmasına izin vermek istemiyoruz. Vatandaşımızı da ilaçsız bırakmak istemiyoruz. İlaçta bir eksilme yok. Önümüzdeki günlerde denetimi daha yoğunlaştıracağımızı, bunlara asla fırsat vermeyeceğimizi ve kapatma dahil ciddi müeyyidelerin olacağını çok rahat söyleyebilirim. Bir hiç bir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmaktan yana değiliz."

Konuşmaların ardından sanatçı Haluk Levent ve 21 yaşındaki SMA hastası Ayça Şahin ile 5 yaşındaki Feyza Özkan'ın ailesi Bakan Koca'ya teşekkür etti. Bakan Koca ve beraberindeki hastalar daha sonra fotoğraf çektirdi.

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