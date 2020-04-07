Sağlık Bakanı Koca: 76 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Türkiye’de Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ele aldığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. SARS-CoV-2 virüs salgınıyla ilgili son rakamları da açıklayan Bakan Koca, Türkiye'de bugün 20 bin 23 test yapıldığını söyledi. 76 vatandaşın daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Koca, 256 vatandaşın da iyileştiğini duyurdu. Bakan Koca, Türkiye’deki ölüm vakalarının artık düşmeye başladığını söyleyerek tarama ile birlikte vaka sayısında kısmen artış olduğunun da görüldüğünü belirtti. Diğer yandan hastanelere gelen şüpheli vakalar dahil olmak üzere artış hızının, yoğun bakıma yatışların ve entübe olan hastaların artış oranının ise giderek düştüğünü kaydetti. Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu Bakan Koca, artık 83 milyon vatandaşın tehdit altında olduğunu tekrarlayarak salgınla daha iyi ve daha organize mücadele amacıyla atılan adımlar çerçevesinde yeni bir Toplum Bilimleri Kurulu oluşturulduğunu kaydetti. Kurulun, salgınla mücadele kapsamında öneriler getireceğini belirten Koca, üyelerinin de özellikle psikolog, sosyolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda yetkin kişilerden oluşacağını söyledi.

"Virüs her yaş için tehdit teşkil ediyor" Bakan Koca, salgının en etkin olduğu kentlerin yurt dışı bağlantısı çok ve sosyal temasın yoğun olduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İzmir gibi kentler olduğunu söyledi. Son alınan önemler kapsamında 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarını hatırlatan Bakan Koca, bu önlemlerin sonuçlarının da önümüzdeki günlerde tespit edilebileceğini kaydetti. Bakan Koca, Covid-19 hastalığının seyrine bakıldığında en etkili mücadelenin izolasyon olduğunu tekrarlayarak, bireylerin izolasyon kuralını bir hayat tarzı haline getirmesi gerektiğini de vurguladı. Bakan, "Artık başka seçenek de yok" dedi. Bakan Fahrettin Koca, "Bu mücadelede iki taraf var. Biri virüstür diğer taraf biziz" diyerek vatandaşlara dayanışma, tedbir ve özverili olma çağrısında da bulundu. "30 bin teste ulaşılacak" Bakan Koca, önümüzdeki haftalarda 30 bin test rakamına ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı. Test sayısının artışına bağlı olarak pozitif vaka sayısının da artış gösterdiğine dikkat çeken Koca, vakaları geriye tarayarak salgının yayılma hızını ve temas zincirini tespit etmeye çabaladıklarını da aktardı. Bakanlığın farklı ilaç ve tedavi yöntemlerini denediğini de belirten Koca, kök hücre veya iyileşmiş hastaların kanından sağlanan plazma yönteminin bunlardan ikisi olduğunu açıkladı. Aşı konusunda da çalışmaların sürdüğünü ancak bunun halihazırda ihtiyaca cevap verecek hızla sonuçlanmasının zor olduğunu belirtti.

Salgın dijital aplikasyon ile izlenecek Sağlık Bakanı, hastaların dijital yöntemle takip edileceği ve uyarılacağı bir aplikasyon uygulaması geliştirildiğini, telefonlara indirilebilecek aplikasyonun uygulanması için üç operatörün devrede olacağını ve hareket halindeki hastayı uyaran ve mesaj gönderen bir sistemin söz konusu olduğunu belirtti. İstanbul’da açılacağı daha önce duyurulan iki hastaneye ilişkin gelen sorular üzerine bilgi veren Bakan Koca, söz konusu hastanelerin biner odalı olacağını, prefabrik olarak yapılacak hastanelerden Atatürk Havalimanı’nda kurulacak olanın havadan ulaşım avantajının da bulunduğunu hatırlattı. Koca, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin hava ambulansı uygulaması sayesinde Türkiye içi ve dışı transferlerde önemli bir özelliği bulunduğuna dikkat çekti. Hastarnenin kalıcı olmasının öngörüldüğünü belirten Bakan Koca, hastanelerin yap işlet devret modeliyle değil, devletin kendi imkanlarıyla yapılacağının altını çizdi. "Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 62-63"