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  4. Sağlık Bakanı Koca: “83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep’te yükselmişti, Batman’da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara’da İsta

Sağlık Bakanı Koca: “83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep’te yükselmişti, Batman’da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara’da İsta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 20:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: “83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz.

Sağlık Bakanı Koca: “83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep’te yükselmişti, Batman’da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara’da İstanbul’un iki katıydı. İstanbul şu an Ankara’nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle geriledi. Ankara’da sokağa çıkma yasağı gibi uygulamak yapılmadan bu sonuçlar alındı. Burada 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında hassasiyet gösterir ve üzerimize düşeni yaparsak biz bundan başarıyla çıkarız.”

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