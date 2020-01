Sağlık Bakanı Koca, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Dünya Sağlık Örgütünün konuya ilişkin tedbirlerin alınması yönünde yaklaşımı olduğunu ifade eden Koca, "Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin, "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum." dedi.

ABD'de de dün itibarıyla bir vakanın görüldüğünü hatırlatan Koca, "Bizim özellikle bölgesel, bir bölgeden kaynaklanan, Türkiye'de herhangi bir risk taşımadığını bildiğimiz özellikle transportta geçişle bunun taşınabilir olduğunu bildiğimiz, bununla ilgili de Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüz 7/24 saat, gece gündüz, cumartesi pazar demeden aktif, hem liman hem de havaalanında yakın takip içerisinde. Dünya Sağlık Örgütünün bu anlamdaki önerilerini de hemen devreye sokmak noktasında bir gayret içerisindeyiz. Termal kameralar dahil olmak üzere hazırlıklarımızı yaptık ama şu an buna ihtiyaç olmadığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından söylendi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, daha önce de benzer bir durum olarak SARS gribi vakalarının ve termal kameraların devrede olduğu dönemlerin yaşandığını hatırlatarak, "Şu an Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Havaalanlarında denetleme merkezleri ve karantina odaları bulunduğunu söyleyen Koca, "Gelen hastaların ateş, öksürük ve nefes güçlüğü olma durumunda arkadaşların, sağlık ekibinin özellikle denetim yaptığı, riskli bir hastayı da karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde bizim şu an bir hazırlığımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Bugün itibarıyla Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak. Bizim Grip Bilim Kurulumuz da var ve en son 8 Ocak'ta bir toplantı yapmıştı, benzer şekilde bugün de kurul risk toplantısını yapmak üzere bir araya gelmiş olacak. Bu tedbirlerimizi alma noktasında bir gayret olduğunu, ciddi bir risk taşıdığımız anlamına gelmediğini özellikle gerektiği için altını çizerek söylüyorum." dedi.

- "Ekiplerimiz yakın takip içinde"

Hazırlıkların yapıldığını ve Dünya Sağlık Örgütünün önerisi olduğu an termal kamera dahil olmak üzere tedbirleri genişleteceklerini belirten Koca, "Şu an bu anlamda bir risk olmadığını, Çin'den gelen bütün yolcuların ateş, öksürük, nefes almada güçlüğü olan vakaları özellikle ekibimiz yakın takip içinde, şu an riskli bir durumun olmadığını ve riskli bir hastanın da görülmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Virüsün bir hastanın başka bölgeye geçişiyle çok kolay taşınabildiğine işaret eden Koca, bu nedenle çok dikkatli ve hassas davrandıklarını bildirdi.