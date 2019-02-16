HABER

Sağlık Bakanı Koca Ağrı’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.Sabah saatlerinde Bakan Koca’yı taşıyan tarifeli uçak Ağrı’ya inemeyince Erzurum’a inmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.
Sabah saatlerinde Bakan Koca’yı taşıyan tarifeli uçak Ağrı’ya inemeyince Erzurum’a inmişti. Karayolu ile Ağrı’ya gelen Bakan Koca ilk olarak şehir girişinde bulunan Ağrı Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Burada hastalarla sohbet eden Bakan Koca, hasta yakınlarının sorunlarını dinledi.
Daha sonra Ağrı Valiliği’ne geçerek Vali Süleyman Elban’dan brifing alan Bakan Koca, Ağrı’dan Erzurum’a yapılan sevkleri azaltacakları sözünü verdi. Ağrı Devlet Hastanesi’nde sağlık koşullarının iyileştirileceği müjdesini veren Bakan Koca “Biliyorsunuz 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi tüm birimleriyle donanımıyla, aktif faaliyetlerine devam eden diyaliz ünitesi, anjiyo tomografi, emar yatak sayısı oranı ile yüze 90’lara varan nitelikli yatak kapasitesi ile son derece pırıl pırıl işleyen bir hastanedir. Hastaları ziyaret ettim diyaliz ve servisteki hastaları memnuniyetlerini yakından gördüm” dedi.
Ağrı Devlet Hastanesi’nin 106 bin metrekare üzerinde toplam 60 bin metrekare kapalı alanda 400 yatağı ile hizmet verdiğini belirten Bakan Koca “Bu dönemde yeni hükumet döneminde daha hızlı karar verebilen, hızlı sonuca gidebilen, bir dönemde kurulmuştur. Bundan sonra ki süreç de yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin daha hızlı sonuçla neticeleneceğini biliyoruz. Bugüne kadar Ağrı ilimizi yapılan hizmetlere baktığımızda toplam ulaşımdan, turizme, sağlıktan, eğitime 14 milyar yani eski parayla 14 katrilyon yatırım yapıldı. Bu 14 katrilyonun içinde sağlık yatırımı olarak 500 milyar liralık yatırım bulunuyor. Sağlık yatırımında devlet hastanesi ile birlikte toplam 7 hastane yapıldı. 4 ek bina ilave edildi. 32 sağlık kuruluşunun yapıldığını görüyoruz. Biz yeni dönemde Ağrılı hemşehrilerimizin kardeşlerimizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını mümkün mertebe Ağrı’da çözmeye çalışacağız. Ağrının dışına diğer illere sevkin giderek azaldığı bir dönem olsun istiyoruz. Bu nedenle dışarı gönderilen hastaların sayısın azaltmak için çalışma yapacağız. Yoğun bakım ve kalp ve benzeri dışarı gönderilen hastaların sayısını azaltmak için bir gayret göstereceğiz. Anjiyo ünitesini de Ağrı’ya kazandırarak yakın zamanda eğitimlerini tamamlayan hekimlerle birlikte faaliyetine başlayarak artık kalp ameliyatlarının da Ağrı Devlet Hastanesinde yapılacağını söylemek isterim. Bir diğer önemli husus Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde açılan tıp fakültesine öğrenci alımı bununda eğitimlerinin 3 yılını tamamladıktan sonra eğitimlerini burada yapacaklardır” şeklinde konuştu.
Bakan Koca açıklamalarının ardından Ağrı AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililer ile bir araya geldi. Daha sonra Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Bakan Koca, bu ziyaretinin ardından Ağrı’dan ayrılmak üzere Ağrı Havalimanına hareket etti.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Bakan Dönmez, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldiBakan Dönmez, gaz dağıtım ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

20 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti

Koca dehşeti! Hem de çocuğunun gözü önünde!

Balat'taki 4 katlı binanın çökme anı kamerada

Balat'taki binanın çökme anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.