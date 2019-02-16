Sağlık Bakanı Koca Ağrı’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Sabah saatlerinde Bakan Koca’yı taşıyan tarifeli uçak Ağrı’ya inemeyince Erzurum’a inmişti. Karayolu ile Ağrı’ya gelen Bakan Koca ilk olarak şehir girişinde bulunan Ağrı Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Burada hastalarla sohbet eden Bakan Koca, hasta yakınlarının sorunlarını dinledi.

Daha sonra Ağrı Valiliği’ne geçerek Vali Süleyman Elban’dan brifing alan Bakan Koca, Ağrı’dan Erzurum’a yapılan sevkleri azaltacakları sözünü verdi. Ağrı Devlet Hastanesi’nde sağlık koşullarının iyileştirileceği müjdesini veren Bakan Koca “Biliyorsunuz 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesi tüm birimleriyle donanımıyla, aktif faaliyetlerine devam eden diyaliz ünitesi, anjiyo tomografi, emar yatak sayısı oranı ile yüze 90’lara varan nitelikli yatak kapasitesi ile son derece pırıl pırıl işleyen bir hastanedir. Hastaları ziyaret ettim diyaliz ve servisteki hastaları memnuniyetlerini yakından gördüm” dedi.

Ağrı Devlet Hastanesi’nin 106 bin metrekare üzerinde toplam 60 bin metrekare kapalı alanda 400 yatağı ile hizmet verdiğini belirten Bakan Koca “Bu dönemde yeni hükumet döneminde daha hızlı karar verebilen, hızlı sonuca gidebilen, bir dönemde kurulmuştur. Bundan sonra ki süreç de yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin daha hızlı sonuçla neticeleneceğini biliyoruz. Bugüne kadar Ağrı ilimizi yapılan hizmetlere baktığımızda toplam ulaşımdan, turizme, sağlıktan, eğitime 14 milyar yani eski parayla 14 katrilyon yatırım yapıldı. Bu 14 katrilyonun içinde sağlık yatırımı olarak 500 milyar liralık yatırım bulunuyor. Sağlık yatırımında devlet hastanesi ile birlikte toplam 7 hastane yapıldı. 4 ek bina ilave edildi. 32 sağlık kuruluşunun yapıldığını görüyoruz. Biz yeni dönemde Ağrılı hemşehrilerimizin kardeşlerimizin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını mümkün mertebe Ağrı’da çözmeye çalışacağız. Ağrının dışına diğer illere sevkin giderek azaldığı bir dönem olsun istiyoruz. Bu nedenle dışarı gönderilen hastaların sayısın azaltmak için çalışma yapacağız. Yoğun bakım ve kalp ve benzeri dışarı gönderilen hastaların sayısını azaltmak için bir gayret göstereceğiz. Anjiyo ünitesini de Ağrı’ya kazandırarak yakın zamanda eğitimlerini tamamlayan hekimlerle birlikte faaliyetine başlayarak artık kalp ameliyatlarının da Ağrı Devlet Hastanesinde yapılacağını söylemek isterim. Bir diğer önemli husus Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde açılan tıp fakültesine öğrenci alımı bununda eğitimlerinin 3 yılını tamamladıktan sonra eğitimlerini burada yapacaklardır” şeklinde konuştu.

Bakan Koca açıklamalarının ardından Ağrı AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililer ile bir araya geldi. Daha sonra Ağrı Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Bakan Koca, bu ziyaretinin ardından Ağrı’dan ayrılmak üzere Ağrı Havalimanına hareket etti.

