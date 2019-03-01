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Sağlık Bakanı Koca: Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesiyle ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var.

Sağlık Bakanı Koca: Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesiyle ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. Bununla ilgili maalesef sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var. Bununla alakalı daha farklı, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. İçişleri Bakanımızla da bu konuyu değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Resmi Gazete'de yayınlanan sigara paketi düzenlemesi ile ilgili konuşan Bakan Koca, şunları söyledi:
"Sigara ile mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bu yönetmelik geçtiğimiz dönemde gündeme getirdiğimiz mecliste geçen bir kanun çalışmasının sonucu olan bir yönetmelik. Tarım Bakanlığımız ile işbirliği içerisindeyiz. Yönetmelik önümüzdeki günler içerisinde çıkacak. Burada temel amaç, kanunda belirtilen tanıtım boyutunu da önlemeye alan özellikle internet ortamında tanıtımın, reklamın da artık yasak kapsamına girdiği kanuni düzenlemeydi. Bununla birlikte tek tip sigara uygulamasına geçmeyi öngören bir kanun çalışmasıydı. Tek tip sigarada yüzde 85 oranında daha çok uyarıcı bilgilerin yer aldığı, sadece yüzde 5'ine logonun değil markanın puntolarına kadar yönetmelikte tarifi yapıldı. Benzer ülkelerde de son 4 yıldır uygulamada olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada temelde yapılmak istenen cezbeciliği devre dışı bırakmak. Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda uyarıcı yaklaşımlarla markanın da bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu sigara paketi uygulamasına Temmuz ayından itibaren geçmiş olacağız."
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen otomobil ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var. Bununla alakalı daha farklı, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Koca: Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücüSağlık Bakanı Koca: Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücüSağlık Bakanı Koca: Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücüSağlık Bakanı Koca: Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücü

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