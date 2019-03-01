HABER

Sağlık Bakanı Koca: Ambulansların önceliği var, yaşanan olay üzücü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesiyle ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesiyle ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. Bununla ilgili maalesef sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var. Bununla alakalı daha farklı, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. İçişleri Bakanımızla da bu konuyu değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Resmi Gazete'de yayınlanan sigara paketi düzenlemesi ile ilgili konuşan Bakan Koca, şunları söyledi: "Sigara ile mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bu yönetmelik geçtiğimiz dönemde gündeme getirdiğimiz mecliste geçen bir kanun çalışmasının sonucu olan bir yönetmelik. Tarım Bakanlığımız ile işbirliği içerisindeyiz. Yönetmelik önümüzdeki günler içerisinde çıkacak. Burada temel amaç, kanunda belirtilen tanıtım boyutunu da önlemeye alan özellikle internet ortamında tanıtımın, reklamın da artık yasak kapsamına girdiği kanuni düzenlemeydi. Bununla birlikte tek tip sigara uygulamasına geçmeyi öngören bir kanun çalışmasıydı. Tek tip sigarada yüzde 85 oranında daha çok uyarıcı bilgilerin yer aldığı, sadece yüzde 5'ine logonun değil markanın puntolarına kadar yönetmelikte tarifi yapıldı. Benzer ülkelerde de son 4 yıldır uygulamada olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada temelde yapılmak istenen cezbeciliği devre dışı bırakmak. Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda uyarıcı yaklaşımlarla markanın da bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu sigara paketi uygulamasına Temmuz ayından itibaren geçmiş olacağız." İstanbul'da ambulansa yol vermeyen otomobil ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var. Bununla alakalı daha farklı, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de
Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyorEbubekir Taşyürek: Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyor

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.