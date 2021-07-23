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Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlar zayıf noktamız

23.07.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son 24 saat içinde kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 11 bin 94 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlar zayıf noktamız

Mayıs ayı ortasından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedilirken son 24 saatte 60 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin Günlük Covid-19 Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre son 24 saat içinde 11 bin 94 yeni koronavirüs vakası görülen Türkiye'de bir gün içinde koronavirüsten can kaybı 60 oldu. Aşı kampanyasında toplamda 65 milyon dozun geçildiğini söyleyen Koca, "Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. Ertelemeden ilk dozu yaptıralım" dedi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olmuş olanların toplama oranı yüzde 63,26. Yetişkinlerde her iki dozu da yaptıranların oranı ise yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Aşılama kampanyasında başı çeken iller Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde ise aşılama oranı düşüyor. Aşılamanın geri kaldığı iller sondan başa doğru Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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