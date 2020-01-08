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  4. Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddi ile ilgili tartışmalar yerlileşmeyle azalacak"

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddi ile ilgili tartışmalar yerlileşmeyle azalacak"

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

"Aşı, mutlak yapılması gereken bir uygulamadır. Bunda hiç tereddüdümüz yok" - "Aşının yerlileştirilmesi noktasına daha fazla eğildiğimizi ve birçok çocuğumuzu erken dönemde aşılama noktasında yaygın bir gayret içinde olduğumuzu, bu kapsamda aşılama oranlarının yüzde 98'lere vardığını belirtmek istiyorum" - "Çocukluk çağı döneminde aşılamanın giderek daha azaldığını, vatandaşların daha önce aşılama yapıldığı için koruyuculuğunun devam ettiği yönünde düşüncelerin olduğunu, aslında okul çağı dönemindeki ikinci aşılamanın da mutlaka yapılması gerektiğini söylemek istiyorum"

YEŞİM SERT KARAASLAN/DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli hastalıklardan korunmada aşıların mutlaka yapılması gereken bir uygulama olduğunu, bunda hiç tereddüt bulunmadığını belirterek "Önümüzdeki dönemde aşı reddi ile ilgili birçok tartışmanın aşıda yerelleşme ve yerlileşme ile daha da azalacağını düşünüyorum." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli hastalıklardan korunmada aşıların çok büyük önem taşıdığını belirtti. Aşının ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkı olduğunun altını çizen Koca, aşı reddinin bilimsel bir dayanağı olmadığına işaret etti.

Son yıllarda aşı karşıtlığının gündeme geldiğinin anımsatılması üzerine Koca, "Ben aslında aşı reddinin çok gündemde kalmasının doğru olduğuna inanmıyorum. Aşı reddi ile aşı yapılmamasının da uygun olabileceği gibi bir algı oluşuyor." diye konuştu.

- "Aşılama oranları yüzde 98'lerde"

"Aşı, mutlak yapılması gereken bir uygulamadır. Bunda hiç tereddüdümüz yok." ifadelerini kullanan Koca, aşı reddinin dünyada her geçen gün artığına dikkati çekti. Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bunun yansımalarını görüyoruz ve bu çerçevede de özellikle çocukluk çağı aşı uygulamasında giderek aşılamayı daha da artıran uygulamaya döndük. Yani, 2018'de yüzde 96 olan aşı uygulama oranımız 2019'da yüzde 98'e çıkmış oldu. Yüzde 95'in altındaki aşılamanın özellikle riskli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Türkiye'de şu anda bir riskin olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde aşı reddi ile ilgili birçok tartışmanın aşıda yerelleşme ve yerlileşme ile daha da azalacağını düşünüyorum. Aşının yerlileştirilmesi noktasına daha fazla eğildiğimizi ve birçok çocuğumuzu erken dönemde aşılama noktasında yaygın bir gayret içinde olduğumuzu, bu kapsamda aşılama oranlarının yüzde 98'lere vardığını belirtmek istiyorum. Şu anda herhangi bir tehlikenin bulunmadığını da vurgulamak istiyorum. Çocukluk çağı döneminde aşılamanın giderek daha azaldığını, vatandaşların daha önce aşılama yapıldığı için koruyuculuğunun devam ettiği yönünde düşüncelerin olduğunu, aslında okul çağı dönemindeki ikinci aşılamanın da mutlaka yapılması gerektiğini söylemek istiyorum."

2020 yılında özellikle yerli aşı üretiminin öne çıkacağını kaydeden Koca, "Hedef olarak 5 yıl koyduğumuz aşı üretimi kapsamında bu yıl önemli adımların atılacağı bir yıl olacak." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı reddi aşıda yerelleşme ve yerlileşme

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