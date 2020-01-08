Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddi ile ilgili tartışmalar yerlileşmeyle azalacak"

YEŞİM SERT KARAASLAN/DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli hastalıklardan korunmada aşıların mutlaka yapılması gereken bir uygulama olduğunu, bunda hiç tereddüt bulunmadığını belirterek "Önümüzdeki dönemde aşı reddi ile ilgili birçok tartışmanın aşıda yerelleşme ve yerlileşme ile daha da azalacağını düşünüyorum." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli hastalıklardan korunmada aşıların çok büyük önem taşıdığını belirtti. Aşının ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkı olduğunun altını çizen Koca, aşı reddinin bilimsel bir dayanağı olmadığına işaret etti.

Son yıllarda aşı karşıtlığının gündeme geldiğinin anımsatılması üzerine Koca, "Ben aslında aşı reddinin çok gündemde kalmasının doğru olduğuna inanmıyorum. Aşı reddi ile aşı yapılmamasının da uygun olabileceği gibi bir algı oluşuyor." diye konuştu.

- "Aşılama oranları yüzde 98'lerde"

"Aşı, mutlak yapılması gereken bir uygulamadır. Bunda hiç tereddüdümüz yok." ifadelerini kullanan Koca, aşı reddinin dünyada her geçen gün artığına dikkati çekti. Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü: