Sağlık Bakanı Koca, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanı Faika Said El Saleh ile bir araya geldi.

Koca'nın, Bahreynli mevkidaşı ve beraberindeki heyet ile görüşmesinin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada, Bahreyn Krallığı ile ilişkilerin ortak tarihi ve kültürel bağların da katkısıyla dostluk, kardeşlik ve fayda temelinde devam ettiğini belirterek, iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların da ikili ilişkilerin esasını ve hukuki zeminini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bahreyn'i önemli bir ticari ortak olarak gördüğünü dile getiren Koca, iki ülke arasında devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretlerin bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Bakan Koca, tüm dünyada stratejik bir alan olarak kabul edilen sağlık alanındaki ilişkilerin Bahreyn ile 2006'da imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde devam ettiğini dile getirerek, "Bahreyn ile sağlık alanındaki faaliyetlerimize yeni bir soluk getirmeye hazırız. Türkiye olarak sağlık alanında devrim niteliğinde bir reform sürecinden geçtik ve reformlarımıza devam ediyoruz. Bu tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkeler ile paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz." dedi.