Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında sosyal mesafeyi böyle korudu: Bana yaklaşma

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Koca, canlı yayın öncesinde, notlarına bakıp hazırlık yaptığı sırada, yanına yaklaşan görevliye uyarıda bulundu. Görevlinin maske takmış olmasına rağmen, sosyal mesafe kuralını hatırlatan Koca, görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyardı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medya yapılan paylaşımlardan bazıları...

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan Türkiye ekran başındayken örnek davranış.



Sosyal mesafeni koy gerektiğinde de #BanaYaklaşma de...pic.twitter.com/rcBh7NrxxK — medya adamı #EvdeKal (@medyaadami) April 1, 2020

Bence tam olarak TT olması gereken bir cevap : #banayaklasma pic.twitter.com/FPbgyMBzJE — Beytullah ÖZGÜLER (@ozgbey1881) April 1, 2020

Bence tam olarak TT olması gereken bir cevap : #banayaklasma pic.twitter.com/FPbgyMBzJE — Beytullah ÖZGÜLER (@ozgbey1881) April 1, 2020

Size doğru yaklaşana "Bana yaklaşma" diyerek corona'dan korunmaya çalışın. pic.twitter.com/YSxRjISH4U — MKA__uɐʞO (@derdest__akon1) April 1, 2020





