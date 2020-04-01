HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında sosyal mesafeyi böyle korudu: Bana yaklaşma

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında sosyal mesafeyi böyle korudu: Bana yaklaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 21:13 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında kendisine yaklaşan görevliyi, "Bana yaklaşma" diyerek uyardı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Koca, canlı yayın öncesinde, notlarına bakıp hazırlık yaptığı sırada, yanına yaklaşan görevliye uyarıda bulundu. Görevlinin maske takmış olmasına rağmen, sosyal mesafe kuralını hatırlatan Koca, görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyardı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medya yapılan paylaşımlardan bazıları...

55

56

57

65

58

59

60

62

69

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var?Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var?
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
bakan koca SOSYAL MESAFE koronavirüs bana yaklaşma

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Diğer Haberler
Karantinadan kaçan hastadan polislere pişkin cevap: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım

Karantinadan kaçan hastadan polislere pişkin cevap

Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Samsun koronavirüslü hastası sayısı!

Samsun'da kaç koronavirüslü hasta var?

Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Bursa koronavirüslü hastası sayısı!

Bursa'da kaç koronavirüslü hasta var?

Adana'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Adana koronavirüslü hastası sayısı!

Adana'da kaç koronavirüslü hasta var?

Sakarya'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Sakarya koronavirüslü hastası sayısı!

Sakarya'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Sakarya koronavirüslü hastası sayısı!

Isparta'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Isparta koronavirüslü hastası sayısı!

Isparta'da kaç koronavirüslü hasta var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.