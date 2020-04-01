Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında sosyal mesafeyi böyle korudu: Bana yaklaşma

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Koca, canlı yayın öncesinde, notlarına bakıp hazırlık yaptığı sırada, yanına yaklaşan görevliye uyarıda bulundu. Görevlinin maske takmış olmasına rağmen, sosyal mesafe kuralını hatırlatan Koca, görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyardı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medya yapılan paylaşımlardan bazıları...
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan Türkiye ekran başındayken örnek davranış.— medya adamı #EvdeKal (@medyaadami) April 1, 2020
Sosyal mesafeni koy gerektiğinde de #BanaYaklaşma de...pic.twitter.com/rcBh7NrxxK
Bence tam olarak TT olması gereken bir cevap : #banayaklasma pic.twitter.com/FPbgyMBzJE— Beytullah ÖZGÜLER (@ozgbey1881) April 1, 2020
Bence tam olarak TT olması gereken bir cevap : #banayaklasma pic.twitter.com/FPbgyMBzJE— Beytullah ÖZGÜLER (@ozgbey1881) April 1, 2020
Size doğru yaklaşana "Bana yaklaşma" diyerek corona'dan korunmaya çalışın. pic.twitter.com/YSxRjISH4U— MKA__uɐʞO (@derdest__akon1) April 1, 2020