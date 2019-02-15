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Sağlık Bakanı Koca: “Belediyelerin hastane hizmeti verebilirliği uygun bir yaklaşım tarzı değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belediyelerin hastane hizmeti vermesinin uygun bir yaklaşım tarzı olmadığını ifade etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışı sonrası kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belediyelerin hastane hizmeti vermesinin uygun bir yaklaşım tarzı olmadığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışı sonrası kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra 5000 Evler Semt Polikliniği Acil Servisinin açılışını yapan Koca, Safranbolu’ya geçerek burada da esnaf ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin belediyelerin hastane hizmeti vermesi konusundaki soruları üzerine Bakan Koca, “Belediyelerin hastane hizmeti verebilirliği biliyorsunuz çok uygun bir gördüğümüz yaklaşım tarzı değil. Nadir örnekleri var. Bu nadir örnekleri de biz bakanlık bünyesi hizmetinde devam ettirme taraftarıyız. Bundan böyle sağlık hizmetini verebilecek olan Sağlık Bakanlığı olsun istiyoruz. Bu çerçevede hareket etmek istiyoruz. Sonuçta belediyeler de olsa eskiden izin almak durumundaydı. Ama biz izin almış bir iki örneğin devamından yana değiliz” dedi.

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