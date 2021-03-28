Sağlık Bakanı Koca, BioNTech belgesini paylaştı: 'Yalan söylemediğimin belgesidir'

ABD-Alman ortaklığıyla geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının Türkiye'ye getirilen dozlarıyla ilgili eleştirileri yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech'ten Türkiye'ye gönderilen belgeyi paylaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya gönderdiği mektupta yer alan belgede, deneme amaçlı 5 bin 850 doz aşının 12 Mart günü teslim edildiği belirtiliyor. BioNTech yöneticileri Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig'in imzalarını taşıyan belgede, sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart'ta Ankara'da olacağı belirtiliyor. Nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağı da ekleniyor. Altaylı, Bakan Koca'nın belgeyi göndererek, "Yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir" yazdığını aktardı. Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 1,5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının akıbeti tartışmalara neden olmuştu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, geçtiğimiz hafta söz konusu aşıların "bazı AKP yöneticilerine ve imtiyazlı kesimlere yapıldığı" iddialarını Meclis gündemine taşımıştı.

CHP'li Emir: Hangisine inanacağız? Daha önceden BioNTech aşılarının akıbeti konusundaki soru işaretlerini gündeme taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "BioNTech, aşıları 24 ve 25 Mart'ta ulaştırdık, Bakan 23 ve 24 Mart'ta teslim aldık diyor. Hangisine inanacağız? Çelişki yumağı Fahrettin Koca" diyerek Bakan Koca'nın açıklamasını eleştirdi. https://twitter.com/muratemirchp/status/1375722375233290245?s=20 Koca, 24 Mart'taki açıklamasında, 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Koca, 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye ulaştığını açıkladı 'Herkes benim için ağzına geleni söyledi' Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinde Bakan Koca'dan gelen mektubu da paylaştı. Mektuba göre Koca, şu ifadeleri kullandı: "Salgının başlangıcından beri ama özellikle son dönemde herkes benim için ağzına geleni söyledi. Bir şikâyetim olduğundan değil. Kamu görevi yapıyoruz ve her türlü soru ile muhatap olmak zorundayız. Doğrusu hepsine de yanıt verme gibi bir derdim yok. Bazıları üzerinde durmaya bile değmeyecek şeyler. "Ama siz bir şey yazıp söyleyince önemsiyoruz çünkü salgının başlangıcından beri bu konuda çok şey yazıp çok şey söylediniz. Bazen orantısız eleştirseniz bile niyetinizden kuşkum yok o yüzden size yanıt vermek ihtiyacı hissettim.