Sağlık Bakanı Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Bugün 12.00-18.00 arası 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek. Uygulamayla ilgili paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin" ifadelerine yer verdi.

Sokağa çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de belirten Bakan Koca, 1.5 metrelik sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat çekti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

"Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun."





