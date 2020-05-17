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  4. Sağlık Bakanı Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 10:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Sağlık Bakanı Koca 'biraz soluklanmak hakkınız' diyerek paylaştı!

Bugün 12.00-18.00 arası 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek. Uygulamayla ilgili paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin" ifadelerine yer verdi.

Sokağa çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de belirten Bakan Koca, 1.5 metrelik sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat çekti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

"Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun."

koca

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