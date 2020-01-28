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Sağlık Bakanı Koca: “Bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük.

Sağlık Bakanı Koca: “Bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük. Bugün sonuç H1N1 çıktı ve emin olduk. Bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı" dedi.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ndeki depremzedeleri ziyaret etmek için gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsle ilgili bakanlık olarak ilk tedbirleri alma içinde olduklarını belirten Bakan Koca, "Biz geçen hafta çarşamba günü termal kamera ile tespit etme uygulamasını devreye soktuk. Tedbirlerimizi güvenlik esaslı almaya çaba gösterdik. Çin’e giden ve Çin’den gelenler ilgili daha tedbirli olmak anlamında yakın takibini esas aldık. Bu belirtilerle gelen hastalara nasıl davranmak gerektiğiyle ilgili bir rehberde yayınladık. Bir operasyon merkezi ve bir bilim merkezi kurduk. Bu konuda vatandaşımızın endişeye kapılmaması gerektiğini belirtmek istiyorum" dedi.

"Bugün sonuç H1N1 çıktı ve emin olduk"
Nevşehir Denizli Konya ve İzmir’de şüpheli olan vakalar olduğunu ancak H1N1 ve mevsimsel gripler olduğunun belirlendiğini anımsatan Bakan Koca, Aksaray’daki vakayla ilgili, "Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük. Belirtileri zatürreymiş ama durumu iyiymiş. Bugün sonuç H1N1 çıktı ve emin olduk. Bundan sonra da mevsimsel grip olarak yaklaşımımız olacak. Çin’e giden ve gelen yolcularımız olduğunda şikayetler olduğunda en yakın sağlık merkezine başvursunlar. Türk vatandaşlarımızdan Pekin Büyükelçiliğine 25 başvuru oldu. Bu sayı 30-35 kişi olacak gibi. Bir ambulans uçağıyla getirmekten yanayız. Şu dönemde hasta olan büyükelçiliğe başvuran hiç bir vatandaşımız olmadığını biliyoruz. Deneyimli bir ekiple, güvenlik ekipleriyle, tedbirlerle hastalarımızı vatandaşlarımızı getirmekten yanayız. Vatandaşımızın bir talebi olduğunda dışarıda bırakmak istemiyoruz. Bunun vatandaşlarımızın her hangi bir sorunu olmadığını biliyoruz. Deneyimli uzman ekibimizi özel uçakla gönderip tetkiklerini yapıp getirmek istiyoruz. Bunu net söylemek istiyorum bugüne kadar termal kameradan ve korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: “Bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı

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