Sağlık Bakanı Koca: ''Büyük bir sınav verdik şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız."
Sağlık Bakanı Koca: ''Büyük bir sınav verdik şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız."
10.06.2020 20:07 |
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Sağlık Bakanı Koca: ''Büyük bir sınav verdik şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. İki silahımız var, ilki maske takmak ikincisi mesafedir. Bunlardan sadece biri tek başına yeterli tedbir değildir. İkisi birlikte tam tedbirdir''
Sağlık Bakanı Koca: ''Büyük bir sınav verdik şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. İki silahımız var, ilki maske takmak ikincisi mesafedir. Bunlardan sadece biri tek başına yeterli tedbir değildir. İkisi birlikte tam tedbirdir''