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Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 01:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: Çin'deki 48 kişi sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.

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Çin'in Vuhan kenti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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