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Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.
SAĞLIK
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01.02.2020 12:32 |
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Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.
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