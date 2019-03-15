HABER

Sağlık Bakanı Koca: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bundan sonraki süreçte kendisini hissettirecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, geçmiş sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik kararlar alan ve sonuca giden bir dönem olarak bundan sonraki süreçte kendisini hissettireceğini söyledi.Bakan Koca, Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan yeni devlet hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, geçmiş sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik kararlar alan ve sonuca giden bir dönem olarak bundan sonraki süreçte kendisini hissettireceğini söyledi.
Bakan Koca, Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan yeni devlet hastanesini ziyaret etti. Koca, hastanede palyatif bakım merkezi ve çocuk servisinde yatan hastaları ve refakatçi aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra Başhekimliğe geçti. Bakan Koca, hastane ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar’ın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Seçim koordinasyon merkezi önünde seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Bakan Koca, ziyaret ettiği Beyşehir Devlet Hastanesinin dile getirilen hekim sıkıntısının giderileceğini belirterek, “Bununla ilgili Konyamızın genelinde ve ilçelerinde bu eksikleri kapamakla birlikte Beyşehir’e de bu anlamda özel bir önem vereceğimizi, ilgili il müdürü ve diğer arkadaşlarımıza da bu konuda talimatı vererek erken dönemde bunu kapatalım istedik” diye konuştu.
Beyşehir’de halen iki olan 112 acil istasyon sayısının üçe çıkarılacağının müjdesini de veren Bakan Koca, ilçeye yeni bir ambulans kazandırılması noktasındaki ihtiyacın giderilmesine yönelik talimatı da verdiğini söyledi. Bakan Koca, yeni dönemin önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, daha 7-8 aylık bir zaman dilimi oldu, önümüzdeki dönem 2023’e kadar seçimin olmadığı bir dönem olacak. Bu son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmiş sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik kararlar alan ve sonuca giden bir dönem olarak bundan sonraki süreçte kendisini hissettirecek. Önümüzdeki 31 Mart sonrası dönemin 4,5 yıla yakın seçimsiz bir dönem olması anlamında hem Cumhurbakanlığı hükümet sisteminin varlığıyla özellikle merkezi hükümetle bir sinerji oluşturma anlamında da son derece önemli olacağını söylemek istiyorum” dedi.
Bakan Koca, Beyşehir ilçesinin ardından Hüyük ilçesine geçerken, burada da Hüyük’e kazandırılacak yeni devlet hastanesi inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunup yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: KınıyoruzTBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz
Esenler’de yüzlerce kadın ‘Nar Projesi’ ile evlerini bereketlendirecekEsenler’de yüzlerce kadın ‘Nar Projesi’ ile evlerini bereketlendirecek

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

En fazla tartışılan yerlerdendi! Son anket sonucu açıklandı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.