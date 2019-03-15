Sağlık Bakanı Koca: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bundan sonraki süreçte kendisini hissettirecek”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, geçmiş sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik kararlar alan ve sonuca giden bir dönem olarak bundan sonraki süreçte kendisini hissettireceğini söyledi.

Bakan Koca, Konya’nın Beyşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan yeni devlet hastanesini ziyaret etti. Koca, hastanede palyatif bakım merkezi ve çocuk servisinde yatan hastaları ve refakatçi aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra Başhekimliğe geçti. Bakan Koca, hastane ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar’ın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Seçim koordinasyon merkezi önünde seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Bakan Koca, ziyaret ettiği Beyşehir Devlet Hastanesinin dile getirilen hekim sıkıntısının giderileceğini belirterek, “Bununla ilgili Konyamızın genelinde ve ilçelerinde bu eksikleri kapamakla birlikte Beyşehir’e de bu anlamda özel bir önem vereceğimizi, ilgili il müdürü ve diğer arkadaşlarımıza da bu konuda talimatı vererek erken dönemde bunu kapatalım istedik” diye konuştu.

Beyşehir’de halen iki olan 112 acil istasyon sayısının üçe çıkarılacağının müjdesini de veren Bakan Koca, ilçeye yeni bir ambulans kazandırılması noktasındaki ihtiyacın giderilmesine yönelik talimatı da verdiğini söyledi. Bakan Koca, yeni dönemin önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, daha 7-8 aylık bir zaman dilimi oldu, önümüzdeki dönem 2023’e kadar seçimin olmadığı bir dönem olacak. Bu son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmiş sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik kararlar alan ve sonuca giden bir dönem olarak bundan sonraki süreçte kendisini hissettirecek. Önümüzdeki 31 Mart sonrası dönemin 4,5 yıla yakın seçimsiz bir dönem olması anlamında hem Cumhurbakanlığı hükümet sisteminin varlığıyla özellikle merkezi hükümetle bir sinerji oluşturma anlamında da son derece önemli olacağını söylemek istiyorum” dedi.

Bakan Koca, Beyşehir ilçesinin ardından Hüyük ilçesine geçerken, burada da Hüyük’e kazandırılacak yeni devlet hastanesi inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunup yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

