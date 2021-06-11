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Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech açıklaması: İsraf olur

11.06.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşılarının açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini hatırlatarak, aksi halde israf olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech açıklaması: İsraf olur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklama ile aşının önemine bir kez daha dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Bakan Koca, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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