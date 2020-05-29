HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 02:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere seslenerek ''Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlere teşekkür etti.

''Sen evdeyken dışarıda neler oldu?'' yazılı bir fotoğraf paylaşan Koca, şunları kaydetti:

''Hayat tümden durmasın diye bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu; vaka sayısını birlikte bin civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.''

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Ankara için kritik uyarı!Ankara için kritik uyarı!
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Diğer Haberler
Fren körüğü patlayan TIR kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı

Fren körüğü patlayan TIR kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

İzmir'de korkunç cinayet: 14 yerinden bıçaklandı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara için kritik uyarı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek?

Sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişiklik

Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Eğlence mekanları açılacak mı? Nargile kafeler açılacak mı?

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.