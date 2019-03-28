Sağlık Bakanı Koca'dan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak. Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Koca, yerel seçimde hastanelerden yaklaşık 12 bin seçmenin sandıklara taşınacağını, bu işlemde 7 bin personel görevlendirmeyi planladıklarını bildirdi.

Seyyar sandık uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Ocak ayında bir genelgemiz oldu, yatağa bağımlı olan hastalarla ilgili e-reçete uygulaması yani aile hekimliği üzerinden yapılan bir uygulama. Bu süreçte e-reçete üzerinden verdiğimiz rapor sayısı 50 bin" dedi. Koca, "Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık" ifadelerini kullandı.