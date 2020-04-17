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Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 18:01 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüs tedavisine ilişkin yaptığı ilaç açıklamasıyla ilgili "İlaç ve aşı işi, hem milli hem stratejik bir iştir, sosyal medya üzerinden yapılmaz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın ilaç açıklamasıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İNSANLARIN UMUDU İLE OYNANAMAZ'

"Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Kistik fibrozlu hastaları, yani akciğer sorunlu, akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve faydası görülen bir ilaç. Kovid 19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair labaratuvar ve klinik çalışmalarının başladığını biliyoruz. Türkiye'de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili Kovid-19'a özel çalışmayı yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. Çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli, hem stratejik bir iştir, sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı umutlar tüketilerek ifade edilemez."

PROF. DR. OVALI NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Ovalı, ilk olarak sosyal medya hesabından "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" açıklamasını yapmıştı.

Ovalı, daha sonra yaptığı açıklamada ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir." diye konuşmuştu.

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